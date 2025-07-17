Станкович: отправлю команду в Дубай, если «Спартак» выиграет РПЛ

«Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Моуринью тогда сказал мне: “Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти”. В таких вещах Жозе был непобедим — он брал с тебя много, но и давал многое. Я стараюсь придерживаться этого же. Если мы выиграем титул, я отправлю всю команду в Дубай. Вся команда не будет тренироваться целую неделю. Вернемся, чтобы сыграть матч», — сказал Станкович.