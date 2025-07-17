Станкович: отправлю команду в Дубай, если «Спартак» выиграет РПЛ

Большую часть игровой карьеры Станкович провел в «Интере», с которым в 2009 году досрочно стал чемпионом Италии. Тогдашний главный тренер «нерадзурри» Жозе Моуриньо, не дожидаясь конца сезона, отправил всю команду в отпуск в Дубай.
В интервью журналисту Нобелю Арустамяну наставник «Спартака» пообещал устроить для команды аналогичных отдых, если красно-белым удастся досрочно оформить чемпионский титул в РПЛ.
«Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Моуринью тогда сказал мне: “Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти”. В таких вещах Жозе был непобедим — он брал с тебя много, но и давал многое. Я стараюсь придерживаться этого же. Если мы выиграем титул, я отправлю всю команду в Дубай. Вся команда не будет тренироваться целую неделю. Вернемся, чтобы сыграть матч», — сказал Станкович.
Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под руководством 46-летнего серба красно-белые финишировали на четвертой строчке, отстав от «Краснодара» на десять очков.
Последний раз «Спартак» становился чемпионом России восемь лет назад — в 2017 году.
В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.