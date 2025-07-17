Станкович объяснил провал «Спартака» в весенней части РПЛ

«Недостаток концентрации. Мы не были на должном ментальном уровне, чтобы выдержать давление. В тот момент, когда мы достигли вершины, когда на неделю разделили первое место, с этого момента и начались проблемы. Здесь нужно выстоять, показать лучшее, на что ты способен, а мы в определенные моменты оказались не на высоте», — сказал Станкович.