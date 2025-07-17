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Станкович объяснил провал «Спартака» в весенней части РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, с чем было связано неудачное выступление красно-белых в весенней части чемпионата.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Перед зимней паузой «Спартак» находился в лидирующей группе, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В весенней части чемпионата красно-белые выбыли из борьбы за чемпионство, потеряв очки в матчах с «Рубином» (1:2), «Ахматом» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:2), ЦСКА (1:2), «Факелом» (0:0) и московским «Динамо» (0:2).

«Недостаток концентрации. Мы не были на должном ментальном уровне, чтобы выдержать давление. В тот момент, когда мы достигли вершины, когда на неделю разделили первое место, с этого момента и начались проблемы. Здесь нужно выстоять, показать лучшее, на что ты способен, а мы в определенные моменты оказались не на высоте», — сказал Станкович.

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под руководством 46-летнего серба красно-белые финишировали на четвертой строчке, отстав от «Краснодара» на десять очков.

В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Спартак
:
Динамо Мх
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П1
1.50
X
4.55
П2
7.05