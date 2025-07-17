«Я — дитя санкций». Станкович — об отстранении российских клубов



— Я был подростком, играл в молодежном секторе, когда мы были под санкциями. Я — дитя санкций. Единственным выходом был футбол. Я думал только о футболе. Попал в первую команду как раз тогда, когда санкции сняли. Первой игрой был матч с «Ксамаксом» в Белграде, где мы проиграли 0:1. Мы вылетели, но это была первая встреча после четырех долгих лет отсутствия. Для клуба, особенно в нынешнюю эру, очень важно играть в Европе. Я надеюсь, что это все скоро закончится.



Такие клубы, как «Спартак» и другие в России, заслуживают выступать в Европе. Мы должны оставить все остальное в стороне. Мы спортсмены, мы футболисты, мы должны выходить на поле, показывать себя, быть услышанными и играть в самых красивых матчах, потому что чемпионат сильный, чемпионат важный. И я уверен, глядя на уровень команд в России, что они без сомнения могут конкурировать с европейскими командами, — сказал Станкович в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.