Даниил Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН»

27-летний Лесовой перешел в «Динамо» в 2020 году и провел за московскую команду 72 матча, в которых забил пять мячей. Последние полтора сезона он провел в аренде в израильском «Маккаби» из Хайфы и кипрском АЕЛе. В Премьер-лиге Лесовой провел 97 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.