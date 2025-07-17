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Даниил Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Пари НН».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт нижегородского клуба, соглашение с Лесовым рассчитано на три года.

27-летний Лесовой перешел в «Динамо» в 2020 году и провел за московскую команду 72 матча, в которых забил пять мячей. Последние полтора сезона он провел в аренде в израильском «Маккаби» из Хайфы и кипрском АЕЛе. В Премьер-лиге Лесовой провел 97 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.

В 2020 году Лесовой вызывался в сборную России, но не провел в ее составе ни одного матча.

По итогам сезона «Пари НН» финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе проиграл «Сочи» (2:1, 1:3). Спустя две недели «Пари НН» вернули в РПЛ после исключения «Химок», которые из-за финансовых проблем не смогли получить лицензию и затем прекратили свое существование.

Летом состав «Пари НН», помимо вернувшихся из аренды футболистов, пополнили защитник «Краснодара» Александр Эктов и полузащитник «Факела» Андрей Ивлев. В межсезонье у «Пари НН» сменился тренер. Место известного белорусского специалиста Виктора Гончаренко занял 37-летний тренер из той же страны Алексей Шпилевский, который ранее приводил к победам в национальных чемпионатах казахстанский «Кайрат» и кипрский «Арис».

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Динамо» в первом туре в домашнем матче примет калининградскую «Балтику», а «Пари НН» — чемпиона страны «Краснодар».