Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Махачкалинское «Динамо» удивило многих в прошлом сезоне. Новичок РПЛ дерзко выглядел даже в матчах с топами, не боялся прессинговать и играть активно. В нужные моменты дагестанская команда плотно оборонялась у своей штрафной, на линии ворот много важных сэйвов сделал вратарь Волк. Повторить этот успех и остаться в элите Махачкале будет сложно. Эффекта новизны от их футбола не будет, да и сама команда стала слабее. Ушел Касинтура, а новичков на вход нет. Вероятно, трансферы до сентября еще будут, но к тому моменту можно упустить слишком много очков.