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Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 19 июля, «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы в матче чемпионата России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Матч первого тура РПЛ пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:30 мск. Игру «Спартак» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» неудачно провел весну 2025-го, красно-белые боролись за чемпионство, но теряли очки с «Рубином», «Ахматом», Махачкалой и «Факелом». Не помогли и 17 голов Угальде, лучшего бомбардира РПЛ — «Спартак» занял лишь 4-е место. Летом московский клуб не спешит усиливать состав, пока для глубины состава взяли только форварда Заболотного. Проблемы с защитой и центром поля по-прежнему не решены. При этом состав у «Спартака» все еще один из сильнейших в лиге. Новый сезон даст ответ, придумал ли что-то Станкович, чтобы не пропускать голы в первом тайме. Гандикап 0:2 — слишком большая фора, даже для спартаковцев.

Махачкалинское «Динамо» удивило многих в прошлом сезоне. Новичок РПЛ дерзко выглядел даже в матчах с топами, не боялся прессинговать и играть активно. В нужные моменты дагестанская команда плотно оборонялась у своей штрафной, на линии ворот много важных сэйвов сделал вратарь Волк. Повторить этот успех и остаться в элите Махачкале будет сложно. Эффекта новизны от их футбола не будет, да и сама команда стала слабее. Ушел Касинтура, а новичков на вход нет. Вероятно, трансферы до сентября еще будут, но к тому моменту можно упустить слишком много очков.

В прошлом сезоне в РПЛ «Спартак» сыграл 1:1 в Махачкале и уступил 1:2 в Москве. Все результаты матчей чемпионата России можно посмотреть здесь.

По мнению букмекеров, у «Спартака» хорошие шансы взять три очка в этой встрече. На победу красно-белых можно поставить за 1,50, на ничью — за 4,50, на победу «Динамо» — за 7,30. Тотал меньше 2,5 стоит 1,92, а вариант «обе забьют — нет» — 1,77.

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