СМИ: «Спартак» планирует выкупить Пальцева за € 4−5 млн

24-летний Пальцев начал профессиональную карьеру в богородском «Спартаке», позже играл в нижегородской области, во втором дивизионе. В Российской Премьер-Лиге Пальцев дебютировал в 2024-м за махачкалинское «Динамо». В сезоне он провел 34 игры и отличился одной голевой передачей. На Transfermarkt стоимость игрока оценивается в € 2,5 млн.