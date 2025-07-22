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СМИ: «Спартак» планирует выкупить Пальцева за € 4−5 млн

Защитник «Динамо» Махачкала скоро может пополнить стан «красно-белых».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может стать частью московского «Спартака». Сейчас клуб обсуждает вариант перехода — трансферная стоимость может составить около € 4−5 млн. Об этом сообщает «Чемпионат».

Пальцева в своей команде хочет видеть главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны нескольких клубов РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, «Краснодар» предлагал за переход игрока € 1,5 млн.

24-летний Пальцев начал профессиональную карьеру в богородском «Спартаке», позже играл в нижегородской области, во втором дивизионе. В Российской Премьер-Лиге Пальцев дебютировал в 2024-м за махачкалинское «Динамо». В сезоне он провел 34 игры и отличился одной голевой передачей. На Transfermarkt стоимость игрока оценивается в € 2,5 млн.