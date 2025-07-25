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Матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 25 июля, матчем в Самаре между «Крыльями Советов» и «Пари НН» стартует 2-й тур РПЛ.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главный арбитр матча — Сергей Чебан (Московская область). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

В 1-м туре самарский клуб также сыграл дома, но это был формально гостевой матч с тольяттинским «Акроном». Первый официальный матч «Крыльев» под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева завершился со счетом 1:1. Счет открыл футболист «Акрона» Ионуц Неделчару в самом конце первого тайма, а главным украшением матча стал результативный выстрел 20-летнего нападающего «Крыльев» Вадима Ракова на 56-й минуте. Для него это тоже был дебют — этим летом Раков перебрался в Самару из московского «Локомотива».

Для «Пари НН» начало сезона РПЛ, где нижегородцев вообще не должно было быть, если бы не снятие с турнира «Химок», проходит в непрерывных скитаниях. Домашняя арена нижегородцев несколько месяцев будет закрыта, поэтому встречу 1-го тура с «Краснодаром» они провели в Самаре, следующий домашний матч с «Локомотивом» сыграют в Грозном, а затем рассчитывают на время обосноваться в Саранске.

В команде очень многое поменялось с прошлого сезона, сразу несколько новичков, включая белорусского тренера Алексея Шпилевского. Но это не помогло в стартовом туре против действующего чемпиона. Впрочем, итоговые 0:3 совсем не отражают реальной ситуации на поле. «Краснодар» победил по делу, но крупного счета соперник, пожалуй, не заслуживал. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» букмекеры предлагают с коэффициентом 2,10, а победа «Пари НН» оценивается в 3,60. На ничейный исход можно поставить за 3,70. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,93, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1,93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,74. Три наиболее вероятных варианта счета на табло в Самаре: 1:1 (6,70), 2:1 в пользу хозяев (8,00) и 1:0, также в пользу «Крыльев» (8,50).

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