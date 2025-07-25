Матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Для «Пари НН» начало сезона РПЛ, где нижегородцев вообще не должно было быть, если бы не снятие с турнира «Химок», проходит в непрерывных скитаниях. Домашняя арена нижегородцев несколько месяцев будет закрыта, поэтому встречу 1-го тура с «Краснодаром» они провели в Самаре, следующий домашний матч с «Локомотивом» сыграют в Грозном, а затем рассчитывают на время обосноваться в Саранске.