Селихов: Уважаю Станковича как игрока, но как тренера — извините

Напомним, Селихов покинул «Спартак» в январе. В середине февраля футболист стал игроком «Урала» из Екатеринбурга. В июле «Урал» продлил контракт с 31-летним вратарем на три года.
— Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так все и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Все, — приводит слова Селихова Legalbet Спорт.
Деян Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года.
Во второй части сезона-2024/25 Селихов провел за «Урал» восемь матчей в Первой лиге. Клуб занял четвертое место в турнирной таблице и вышел в стыковые матчи за право играть в РПЛ, где уступил грозненскому «Ахмату».
Александр Селихов перешел в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара» за €3,5 млн. За красно-белых голкипер провел 102 матча, в которых пропустил 117 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.