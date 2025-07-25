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«Правильно сделал». Бубнов — об отказе Пиняева переходить в ЦСКА

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев принял верное решение, отказавшись переходить в ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным СМИ, армейцы были готовы заплатить за 20-летнего Пиняева отступные в размере 900 млн рублей, но футболист предпочел остаться в «Локомотиве».

«Пиняев правильно сделал, потому что он лидер команды, ведущий игрок в “Локомотиве”. Игра выстроена, игра через него идёт. Это игрок стартового состава. Поэтому ясно, плюс с “Локомотивом”, как вот они сейчас играют, сколько у них народу, да и какая скамейка, они могут в конце концов что-то выиграть. Если не чемпионство, так Кубок. Попасть в тройку — в тройке они давно уже не были», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Ему ничего не надо менять. Пиняеву нужно продолжать стабилизировать свою игру и показывать свой уровень, который у него есть. А для ЦСКА это 100% было усиление и очень сильное в атаку. У них сейчас в атаке есть проблемы. И то, что трансфер сорвался, это, конечно, большой минус для ЦСКА», — добавил экс-защитник сборной СССР.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Первый матч в сезоне-2025/26 Пиняев пропустил. «Локомотив» в первом туре Российской Премьер-лиги обыграл «Сочи» (3:0).

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.