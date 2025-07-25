«Правильно сделал». Бубнов — об отказе Пиняева переходить в ЦСКА

«Пиняев правильно сделал, потому что он лидер команды, ведущий игрок в “Локомотиве”. Игра выстроена, игра через него идёт. Это игрок стартового состава. Поэтому ясно, плюс с “Локомотивом”, как вот они сейчас играют, сколько у них народу, да и какая скамейка, они могут в конце концов что-то выиграть. Если не чемпионство, так Кубок. Попасть в тройку — в тройке они давно уже не были», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».