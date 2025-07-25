Ловчев: Заболотный — провал всей трансферной системы «Спартака»

1 июля воспитанник ЦСКА Антон Заболотный перешел в «Спартак» на правах свободного агента.
«Мне совершенно непонятен трансфер Заболотного в “Спартак”. Говорят: вот, он же гол забил! Ребят, это довольно средний футболист. Даже тот факт, что его когда-то вызывали в сборную… Сборная России усреднилась, там осталось мало личностей. Когда ты заявляешь, что будешь бороться за чемпионство, сюда нельзя приписывать фамилию Заболотного. Это игрок очень средних возможностей. Какой вообще Заболотный? Он может сделать команду чемпионом? Для меня это провал всей трансферной системы “Спартака”. Нонсенс!» — приводит слова Ловчева «Чемпионат».
«Меня поражает трансферная политика “Спартака”. Был период, когда команда разрывала всех в атаке, потом стало чуть похуже. Но сейчас мы убедились, что в “Спартаке” очень слабая оборона. Это я вам как защитник говорю. И в центре защиты, и на флангах нужно усиление, но “Спартак” все время покупает футболистов вперед. Однажды удачно сложилось: “Спартак” взял Видича, и он им сам всю игру в обороне наладил. Задача команды — не пропускать, а впереди всё равно есть кому забивать», — добавил Ловчев.
Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках», в 29 матчах Российской Премьер-лиги он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с командой он выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также играл за «Урал», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.
В первом туре Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 нападающий вышел в стартовом составе матча против махачкалинского «Динамо» (1:0), но не отличился результативными действиями. В активе Заболотного 19 матчей и 2 забитых мяча за сборную России.