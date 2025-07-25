Ловчев: Заболотный — провал всей трансферной системы «Спартака»

«Меня поражает трансферная политика “Спартака”. Был период, когда команда разрывала всех в атаке, потом стало чуть похуже. Но сейчас мы убедились, что в “Спартаке” очень слабая оборона. Это я вам как защитник говорю. И в центре защиты, и на флангах нужно усиление, но “Спартак” все время покупает футболистов вперед. Однажды удачно сложилось: “Спартак” взял Видича, и он им сам всю игру в обороне наладил. Задача команды — не пропускать, а впереди всё равно есть кому забивать», — добавил Ловчев.