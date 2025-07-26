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Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «Ozon Арена». Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Защиту чемпионского титула краснодарцы начали очень уверенно. Покинувший РПЛ по итогам стыковых матчей, но немедленно вернувшийся «Пари НН» был обыгран в Казани со счетом 3:0. Успех принесли стандарт и пара грубых ошибок соперника, которые были аккуратно использованы более классной командой. Оставшийся в команде несмотря на слухи о грядущем отъезде в Европу Эдуард Сперцян записал на свой счет гол плюс пас.

Похожим в 1-м туре получился и матч «Локомотива» на домашней «РЖД-Арене». На табло по итогам встречи значился все тот же счет 3:0. Правда, до 80-й минуты было совершенно непонятно, чем дело закончится, но железнодорожники дожали вернувшийся в РПЛ «Сочи» в концовке, забив трижды с 81-й по 87-ю минуты. Исход встречи решили замены Михаила Галактионова, а также новички команды Руденко и Бакаев, которые перешли в «Локомотив» из снятых с чемпионата РПЛ «Химок». Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

«Краснодар» в последнее время успешнее играет с «Локомотивом» в Москве, а вот две последние игры дома завершил вничью — 1:1 и 0:0. Эти соперники вообще нередко играют вничью в последнее время (3 из 5 последних очных встреч). Посмотрим, что будет сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1,82, а шансы «Локомотива» оценили в 5,00. Ничья идет с коэффициентом 3,86. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,65, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,60. Наиболее вероятный счет — 1:1 за 8,00. Победа «Краснодара» со счетом 2:1 доступна за 8,30, точный счет 1:0 в пользу «быков» идет за 8,80.

Футбол. Премьер-лига
26.07
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.86
П2
5.00