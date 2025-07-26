Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Похожим в 1-м туре получился и матч «Локомотива» на домашней «РЖД-Арене». На табло по итогам встречи значился все тот же счет 3:0. Правда, до 80-й минуты было совершенно непонятно, чем дело закончится, но железнодорожники дожали вернувшийся в РПЛ «Сочи» в концовке, забив трижды с 81-й по 87-ю минуты. Исход встречи решили замены Михаила Галактионова, а также новички команды Руденко и Бакаев, которые перешли в «Локомотив» из снятых с чемпионата РПЛ «Химок». Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.