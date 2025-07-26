Премьер-лига, матч 2 тура. 26 июля 2025 года на стадионе «Ozon Арена» в городе Краснодар сойдутся команды «Краснодар» и «Локомотив». Встреча назначена на 19:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Краснодар» - «Локомотив». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Краснодар» больше проводил времени в атаке, неплохо нагружал оборону «Локомотива» и несколько раз потревожил Митрюшина. Правда, «быки» из своих подходов ничего так и не извлекли, а вот железнодорожники в одной из контратак заработали пенальти, который Алексей Батраков уверенно реализовал. И пока 0:1 в Краснодаре!
Три минуты Кирилл Левников добавил ко времени первого тайма.
Баринов в одной атаке «Локомотива» нанёс два удара с дальней дистанции, но лишь первая попытка со стандартного положения пришлась в створ. Агкацеву пришлось потрудиться, чтобы не пустить мяч в сетку!
Диего Коста вновь сфолил в штрафной — но уже у ворот «Локомотива»! Ненахов здорово подставился под толчок в спину.
Карпукас исполнил передачу в штрафную «Краснодара», Батраков принял мяч, но тут же нарвался на качественный отбор в исполнении Кривцова.
«Краснодар» вернулся к длительному позиционному нападению, которое мы видели на старте матча. Батчи пытался закрутить мяч на дальнюю штангу, но исполнил подачу за лицевую.
Воробьёв за наступ получил жёлтую карточку. Немного споров с главным арбитром, но не более того.
Желтая карточка Дмитрий Воробьёв (Локомотив М)
Ненахов пострадал в борьбе с Виктором Са, но обошлось без серьёзных последствий.
ГОЛ! Батраков хладнокровно исполнил 11-метровый удар, закатив мяч в сетку ворот! Пробил не в самый угол ворот, но Агкацев не угадал направление.
Гол! (0:1) Мяч забил Алексей Батраков (Локомотив М) (с пенальти)
Пенальти назначает Кирилл Левников! Ненахов с правого фланга прострелил в центр штрафной «Краснодара», где Воробьёв сыграл на опережение и заставил Диего Косту сфолить! Ещё и жёлтая карточка выписана защитнику «быков»!
Желтая карточка Диего Коста (Краснодар)
Оласа от угла поля выполнил подачу в штрафную гостей, где Монтес в очередной раз выиграл верховое единоборство.
Полчаса игры позади. В последние минуты немного упал темп. «Локомотив» попробовал задержаться с мячом на половине соперника, но так и не продвинулся к воротам Агкацева.
Петров заработал для «Краснодара» угловой, Сперцян от флажка выполнил навес в центр московской штрафной, но мяч пролетел мимо партнёров.
Диего Коста длинной диагональной передачей начал атаку хозяев, но Батчи не позволили подхватить мяч на правом фланге.
А у нас пауза на водопой. Жара в Краснодаре даёт о себе знать.
Сильянов подключился в атаку «Локомотива» по левому флангу и прострелил вдоль ворот! На дальней штанге никого из партнёров не оказалось!
Ненахов поддержал второй темп атаки «Локомотива» и неплохо приложился из--за штрафной — Агкацев в прыжке парировал мяч в сторону!
Кордоба едва не зацепился мяч у линии вратарской «Локомотива»! Ненахов сориентировался быстрее и выбил мяч за пределы штрафной.
Москвичи ответили своей подачей от угла поля в штрафную, Батраков нашёл голову Монтеса, но удар получился совсем неопасным.
Право на перспективный стандарт получил «Краснодар», Сперцян от левого края штрафной хитро пробил под ближнюю штангу, но Митрюшкин выбрал хорошую позицию и кулаками отразил мяч в сторону.
Кривцову позволили подготовить удар с радиуса штрафной, но эту попытку железнодорожники заблокировали! И это ещё один подход «Краснодара».
На хороших скоростях команды проводят стартовый отрезок игры. И пока «Краснодар» более активен в атаке.
И ещё один угловой разыграли хозяева, в итоге Сперцян сильно прострелил вдоль ворот, Кордоба пытался пробить в падении головой, но не дотянулся до мяча!
Кордоба заработал угловой, Сперцян совершил навес в штрафную гостей, где Монтес уверенно снял верх.
Первый в матче опасный момент! Кордоба зацепился за мяч, далее Кривцов тонко отпасовал к линии штрафной, а Сперцян низом пробил в метре от штанги!
Батраков через паузу из глубины исполнил проникающий пас в направлении Руденко, но тот не угнался за мячом.
Батраков не решился на удар из-за краснодарской штрафной, а игра в стеночку с Руденко не прошла.
Батраков со стандартного положения доставил мяч в штрафную хозяев, где Монтесу не позволили нанести удар головой.
А теперь Митрюшкин вступил в игру, прервав скидку головой во вратарскую «Локомотива».
Агкацев прочитал первый длинный заброс в направлении Воробьёва, выбежав из ворот и забрав мяч у границы штрафной.
Стартовый свисток прозвучал! «Краснодар» получил право разыграть мяч с центра поля.
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Дмитрий Лоськов почти четверть века в «Локомотиве». Играл, входил в штаб, занимался молодёжным футболом, даже был и. о. главного в первой команде. А месяц назад стал советником генерального директора по спортивным вопросам.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча второго тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Эквадорский защитник Кристиан Рамирес присоединился к московскому «Локомотиву». О подписании контракта с 30-летним футболистом пресс-служба железнодорожников объявила в телеграм-канале команды. Футболист заключил с московской командой двухлетний контракт. За «Локомотив» Рамирес будет выступать под номером 2. Напомним, ранее эквадорец покинул венгерский «Ференцварош» в статусе свободного агента.
«Сочи» в телеграм-канале проинформировал о подписании контракта с 37-летним вратарём Юрием Дюпиным. Трудовое соглашение рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне российский голкипер выступал в составе «Краснодара», вместе с которым он стал чемпионом страны. Дюпин принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль».
состоится матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «Ozon Арена». Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Как стало известно «СЭ», бывший защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прошел медицинский осмотр для перехода в «Локомотив» в пятницу, 25 июля. Ранее Legalbet сообщал, что «Локомотив» заинтересовался экс-защитником «быков». Позднее «Чемпионат» сообщил, что футболист приехал в Москву для прохождения медицинского осмотра.
Также 26 июля состоятся матчи «Спартак» — «Балтика» и «Сочи» — «Акрон». МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Балтика», «Динамо» (Москва) — «Ростов», «Краснодар» — «Локомотив» и «Сочи» — «Акрон».
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев принял верное решение, отказавшись переходить в ЦСКА. По данным СМИ, армейцы были готовы заплатить за 20-летнего Пиняева отступные в размере 900 млн рублей, но футболист предпочел остаться в «Локомотиве».
Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» пройдёт в Грозном. Игра запланирована на 2 августа. «Мы в ожидании, когда “Мордовия Арена” получит необходимую разрешительную документацию. Будем играть на резервных стадионах, пока наш находится на ремонте. Хочется, чтобы этот период был небольшим, чтобы мы быстрее вернулись в домашние стены.Что касается матча с “Локомотивом” в Грозном, наша команда будет на юге. За два дня до этого матча будет кубковый с махачкалинским “Динамо”. В плане логистики и экономики для нас было приоритетом, чтобы всё было рядом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Российский нападающий Фёдор Смолов высказался о возможном продолжении футбольной карьеры. Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, когда полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может покинуть РПЛ. «Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдет зимой, если не сейчас. Гаэтан Перрен может заменить его в “Краснодаре”, и, если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой отметился максимальной скоростью среди всех игроков в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой отметился максимальной скоростью среди всех игроков в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Круговой в матче с «Оренбургом» (0:0) разогнался до 35,03 км/ч. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто поделился ожиданиями от сезона-2025/2026. Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто поделился ожиданиями от сезона-2025/2026. Напомним, чёрно-зелёные выиграли внутреннее первенство по итогам прошлого сезона, разгромив «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ на домашней арене.
«Пари Нижний Новгород» объявил об аренде нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара». Соглашение нигерийского форварда с нижегородским клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Футболист выступал за «Краснодар» с 2021 года. Всего в составе «быков» Олусегун провёл 101 матч, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне нигерийский вингер принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.
Пресс-служба «Пари НН» объяснила перенос матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» в Грозный логистическими соображениями. Встреча пройдёт в субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена». Напомним, на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде ведутся ремонтные работы.
Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном. Об этом пресс-служба чемпионата сообщила в официальном телеграм-канале РПЛ. «По решению Лиги и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча 3-го тура Мир РПЛ “Пари НН” — “Локомотив”. Игра состоится 2 августа в 20:30 по мск. Матч пройдёт в Грозном на “Ахмат Арене”, дополнительно заявленной клубом “Пари НН” в качестве резервного стадиона.При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов назвал самые сильные качества молодого хавбека железнодорожников Алексея Батракова. Легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов назвал самые сильные качества молодого хавбека железнодорожников Алексея Батракова.
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что «быки» хотят доказать свой статус чемпиона России в нынешнем сезоне РПЛ. Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что «быки» хотят доказать свой статус чемпиона России в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, чёрно-зелёные выиграли внутреннее первенство по итогам прошлого сезона, разгромив «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ на домашней арене.
Полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен перешел в «Краснодар», сообщает пресс-служба быков. Трудовое соглашение с 29-летний Перреном рассчитано до 30 июня 2028 года. Футболист будет выступать за «Краснодар» под 23-м номером.
Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что ЦСКА пытается приобрести полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева и теперь ждут решения футболиста железнодорожников.
ЦСКА сделал «Локомотиву» предложение по трансферу полузащитника Сергея Пиняева. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку, красно-синие готовы заплатить 900 миллионов рублей, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Теперь решение за 20-летним россиянином.