45+3′ Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Краснодар» больше проводил времени в атаке, неплохо нагружал оборону «Локомотива» и несколько раз потревожил Митрюшина. Правда, «быки» из своих подходов ничего так и не извлекли, а вот железнодорожники в одной из контратак заработали пенальти, который Алексей Батраков уверенно реализовал. И пока 0:1 в Краснодаре!

45+1′ Три минуты Кирилл Левников добавил ко времени первого тайма.

45′ Баринов в одной атаке «Локомотива» нанёс два удара с дальней дистанции, но лишь первая попытка со стандартного положения пришлась в створ. Агкацеву пришлось потрудиться, чтобы не пустить мяч в сетку!

43′ Диего Коста вновь сфолил в штрафной — но уже у ворот «Локомотива»! Ненахов здорово подставился под толчок в спину.

42′ Карпукас исполнил передачу в штрафную «Краснодара», Батраков принял мяч, но тут же нарвался на качественный отбор в исполнении Кривцова.

40′ «Краснодар» вернулся к длительному позиционному нападению, которое мы видели на старте матча. Батчи пытался закрутить мяч на дальнюю штангу, но исполнил подачу за лицевую.

38′ Воробьёв за наступ получил жёлтую карточку. Немного споров с главным арбитром, но не более того.

38′ Желтая карточка Дмитрий Воробьёв ( Локомотив М )

36′ Ненахов пострадал в борьбе с Виктором Са, но обошлось без серьёзных последствий.

34′ ГОЛ! Батраков хладнокровно исполнил 11-метровый удар, закатив мяч в сетку ворот! Пробил не в самый угол ворот, но Агкацев не угадал направление.

34′ Гол! ( 0:1 ) Мяч забил Алексей Батраков ( Локомотив М ) ( с пенальти )

33′ Пенальти назначает Кирилл Левников! Ненахов с правого фланга прострелил в центр штрафной «Краснодара», где Воробьёв сыграл на опережение и заставил Диего Косту сфолить! Ещё и жёлтая карточка выписана защитнику «быков»!

33′ Желтая карточка Диего Коста ( Краснодар )

32′ Оласа от угла поля выполнил подачу в штрафную гостей, где Монтес в очередной раз выиграл верховое единоборство.

31′ Полчаса игры позади. В последние минуты немного упал темп. «Локомотив» попробовал задержаться с мячом на половине соперника, но так и не продвинулся к воротам Агкацева.

29′ Петров заработал для «Краснодара» угловой, Сперцян от флажка выполнил навес в центр московской штрафной, но мяч пролетел мимо партнёров.

27′ Диего Коста длинной диагональной передачей начал атаку хозяев, но Батчи не позволили подхватить мяч на правом фланге.

25′ А у нас пауза на водопой. Жара в Краснодаре даёт о себе знать.

24′ Сильянов подключился в атаку «Локомотива» по левому флангу и прострелил вдоль ворот! На дальней штанге никого из партнёров не оказалось!

22′ Ненахов поддержал второй темп атаки «Локомотива» и неплохо приложился из--за штрафной — Агкацев в прыжке парировал мяч в сторону!

20′ Кордоба едва не зацепился мяч у линии вратарской «Локомотива»! Ненахов сориентировался быстрее и выбил мяч за пределы штрафной.

18′ Москвичи ответили своей подачей от угла поля в штрафную, Батраков нашёл голову Монтеса, но удар получился совсем неопасным.

16′ Право на перспективный стандарт получил «Краснодар», Сперцян от левого края штрафной хитро пробил под ближнюю штангу, но Митрюшкин выбрал хорошую позицию и кулаками отразил мяч в сторону.

15′ Кривцову позволили подготовить удар с радиуса штрафной, но эту попытку железнодорожники заблокировали! И это ещё один подход «Краснодара».

13′ На хороших скоростях команды проводят стартовый отрезок игры. И пока «Краснодар» более активен в атаке.

12′ И ещё один угловой разыграли хозяева, в итоге Сперцян сильно прострелил вдоль ворот, Кордоба пытался пробить в падении головой, но не дотянулся до мяча!

11′ Кордоба заработал угловой, Сперцян совершил навес в штрафную гостей, где Монтес уверенно снял верх.

9′ Первый в матче опасный момент! Кордоба зацепился за мяч, далее Кривцов тонко отпасовал к линии штрафной, а Сперцян низом пробил в метре от штанги!

8′ Батраков через паузу из глубины исполнил проникающий пас в направлении Руденко, но тот не угнался за мячом.

7′ Батраков не решился на удар из-за краснодарской штрафной, а игра в стеночку с Руденко не прошла.

5′ Батраков со стандартного положения доставил мяч в штрафную хозяев, где Монтесу не позволили нанести удар головой.

3′ А теперь Митрюшкин вступил в игру, прервав скидку головой во вратарскую «Локомотива».

2′ Агкацев прочитал первый длинный заброс в направлении Воробьёва, выбежав из ворот и забрав мяч у границы штрафной.

1′ Стартовый свисток прозвучал! «Краснодар» получил право разыграть мяч с центра поля.

0′ За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. «Краснодар» «горит» в матче с «Локомотивом»! Батраков огорчил чемпиона. LIVE

0′ Как новые чемпионы играли в следующем сезоне. Идеальный сюжет только у «Рубина»

0′ Дмитрий Лоськов почти четверть века в «Локомотиве». Играл, входил в штаб, занимался молодёжным футболом, даже был и. о. главного в первой команде. А месяц назад стал советником генерального директора по спортивным вопросам. «Батракову рано думать о Европе». Новая роль легенды «Локомотива» Лоськова