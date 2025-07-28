Экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов перешел в московское «Динамо»

Прошлым клубом Бахтиера был «Бешикташ», в котором он играл с 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Начинал Зайнутдинов свою профессиональную карьеру в родном Казахстане, позже играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА. В 2023 году Бахтиер был признан самым дорогим футболистом Казахстана. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.