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Экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов перешел в московское «Динамо»

Футболист возвращается в РПЛ спустя два года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Москва

Московское «Динамо» объявило о трансфере Бахтиера Зайнутдинова в официальных соцсетях.

«Добро пожаловать!» — написала пресс-служба клуба в ролике, посвященном трансферу Зайнутдинова.

Прошлым клубом Бахтиера был «Бешикташ», в котором он играл с 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Начинал Зайнутдинов свою профессиональную карьеру в родном Казахстане, позже играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА. В 2023 году Бахтиер был признан самым дорогим футболистом Казахстана. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Бешикташем» было рассчитано до лета 2027 года. Контракт с московским «Динамо» подписан до 2029 года. Сумма трансфера предположительно составила € 2,5 млн + бонусы.

Напомним, ранее состав бело-голубых пополнили Максим Осипенко и Иван Сергеев.