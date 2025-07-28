В Турции анонсировали самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

По данным источника, клубы уже согласовали трансфер, красно-белые заплатят за игрока «Бешикташа» 20 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.
Если переход состоится, Жедсон Фернандеш станет самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Предыдущий рекорд принадлежит тринададцу Ливаю Гарсии, которого москвичи купили зимой 2025 года за 18,7 миллиона евро.
26-летний Жедсон Фернандеш выступает в центре полузащиты. Он является воспитанником лиссабонской «Бенфики». Ранее Жедсон, помимо «орлов», выступал за «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор». В активе Жедсона Фернандеша 2 матча за национальную команду Португалии.
Во втором туре Российской Премьер-лиги «Спартак» в домашнем матче сенсационно с крупным счетом уступил калининградской «Балтике». 3 августа в рамках следующего тура РПЛ красно-белые в Тольятти сыграют с «Акроном».