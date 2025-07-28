Игорь Дивеев: Трансфер мечты в ЦСКА — возвращение Пьянича

— Возвращение Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вел себя в раздевалке… Он повлиял на Кисляка. Мира крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим. Матвей видел движения Пьянича, за счет этого и вырос. Плюс это конкуренция. За все время, что я видел в ЦСКА, Пьянич, Влашич и Эджуке — самые сильные игроки на мяче, — заявил Дивеев в интервью «Чемпионату».