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Дзюба после разгрома «Сочи»: Они еще не готовы к РПЛ

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Сочи» со счетом 4:0 во 2-м туре РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Акрон» обыграл «Сочи» в гостях. В составе клуба из Тольятти отличились Дмитрий Пестряков (5-я минута), Алекса Джурасович (11), Максим Болдырев (13) и Артем Дзюба (44).

«Со стороны показалось, что “Акрону” было легко в первом тайме? Непросто. Наверное, повлиял гол, где ошибся Рудаков. Но потом он вернул команде должок: отбил от меня пенальти. Первый мяч, наверное, их надломил. Мне кажется, для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема — импровизация от испанского специалиста.

Стал ли “Акрон” сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Точно стал сыграннее и ментально чуть лучше — 100 процентов. Лучше или нет… Мне кажется, нам есть куда стремиться, нам нужно еще усиление. Не хватает подпитки, к сожалению. Мы стали сильнее в плане того, что у нас появился вратарь, который бьет намного дальше. Это такой дополнительный скилл — метров 15−20, мы на другой половине мячи подбираем. Мы опасны в этом. Наша сила — в этом, мы очень боевитая команда, которая навязывает очень много борьбы», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте, без набранных баллов.


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