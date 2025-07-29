Дзюба после разгрома «Сочи»: Они еще не готовы к РПЛ

«Со стороны показалось, что “Акрону” было легко в первом тайме? Непросто. Наверное, повлиял гол, где ошибся Рудаков. Но потом он вернул команде должок: отбил от меня пенальти. Первый мяч, наверное, их надломил. Мне кажется, для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема — импровизация от испанского специалиста.



Стал ли “Акрон” сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Точно стал сыграннее и ментально чуть лучше — 100 процентов. Лучше или нет… Мне кажется, нам есть куда стремиться, нам нужно еще усиление. Не хватает подпитки, к сожалению. Мы стали сильнее в плане того, что у нас появился вратарь, который бьет намного дальше. Это такой дополнительный скилл — метров 15−20, мы на другой половине мячи подбираем. Мы опасны в этом. Наша сила — в этом, мы очень боевитая команда, которая навязывает очень много борьбы», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».