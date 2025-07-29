Ловчев: Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от футбола?

Напомним, во 2-м туре РПЛ «Спартак» на домашнем поле крупно уступил «Балтике» со счетом 0:3. В составе клуба из Калининграда отличились Владислав Саусь (49-я минута), Чинонсо Оффор (79) и Николай Титков (85).
— Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда «не горит». Что касается поражения от «Балтики», то мы знаем, что Талалаев — хороший тренер. Все как‑то не особенно Андрея «поднимают», но это наш российский тренер, который тоже определяет, как играть с каждой командой. Да, было глупое удаление, но не увидеть, что один тренер переиграл другого, невозможно, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
В текущем сезоне «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с тольяттинским «Акроном». Калининградская «Балтика» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 4 баллами. В следующем туре команда Андрея Талалаева на домашнем поле примет «Оренбург».