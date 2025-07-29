Ловчев: Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от футбола?

— Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда «не горит». Что касается поражения от «Балтики», то мы знаем, что Талалаев — хороший тренер. Все как‑то не особенно Андрея «поднимают», но это наш российский тренер, который тоже определяет, как играть с каждой командой. Да, было глупое удаление, но не увидеть, что один тренер переиграл другого, невозможно, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».