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Радимов — о «Спартаке»: Даже при Зареме такого не было

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал состав московского «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле крупно уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:3.

— Самое главное, что бросилось в глаза — Барко вообще не хочет, по-моему, играть в этом «Спартаке». Абсолютно не хочет, причем это было ясно еще тем, кто смотрел матч с «Крыльями» в межсезонье, когда он 10 минут побегал и бросил играть. Солари убрали на 15-й минуте, выпустили Ливая… Ну с этим понятно. Но объясните мне в составе Мангаша, которого Саусь возил настолько! Вы где этого Мангаша нашли? Его кто-то хочет купить, то пусть уходит. Самая главная проблема, которая была у «Спартака», — это правый защитник — не решена и близко, правильно? Все равно играет Денисов. Потом Станкович пришел к Хлусевичу, у которого был момент, но он вообще умудрился побежать в сторону углового флажка, а не выйти один на один, играя вдевятером. Как говорится, дайте мне такую линию обороны, я на них сделаю себе имя. То, что «Балтика» и сделала. Я читал интервью Малышева, который говорит, мол, мы переплачивать не будем. Ну, тогда и боритесь за десятое место, это в лучшем случае.

В следующем туре «Спартак» поедет к «Акрону». Так им там набьют еще. «Спартак» делает все, чтобы утопить все то, что было — великолепную команду, в которой играли потрясающие игроки, которых любила страна — и делает это с успехом. Он как игра «змейка» на телефоне — голова начала уже пожирать свой хвост. Все то, что делалось хорошо, сейчас все делается в обратном направлении. Я уже грешным делом даже нашел какое-то интервью Заремы. А она говорит — за три года 0:3 — это то, к чему вы пришли. Прости, господи, даже при Зареме такого не было«, — приводит слова Радимова “РБ Спорт”.

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, входила в состав совета директоров московского клуба.


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