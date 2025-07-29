Виллиан Роша уведомил ЦСКА, что хочет выкупить свой контракт

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразильский защитник уведомил ЦСКА, что хочет активировать опцию выкупа для перехода в «Аль-Джазиру». Ранее СМИ сообщали о том, что «Аль-Джазира» предложила 6 миллионов евро за переход Роши.