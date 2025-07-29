Виллиан Роша уведомил ЦСКА, что хочет выкупить свой контракт

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразильский защитник уведомил ЦСКА, что хочет активировать опцию выкупа для перехода в «Аль-Джазиру». Ранее СМИ сообщали о том, что «Аль-Джазира» предложила 6 миллионов евро за переход Роши.
«Финансовые возможности многих арабских клубов, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чем-либо предметном», — написал ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
Виллиан Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре 2022 года за 2 миллиона евро. В составе армейцев он провел 105 матчей, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
Во втором туре Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 армейцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1. В активе команды 4 очка после двух игр. В третьем туре подопечные Фабио Челестини сыграют на выезде против петербургского «Зенита».