Федорищев: Часто читаю, что я планирую «спустить» «Крылья» в ФНЛ

— Никогда не получится снять финансовую нагрузку. Долг Ростеху мы отдадим, партнеров привлекаем — и привлечем еще больше. Федорищев планирует «спустить» клуб в ФНЛ? Часто об этом читаю, хотя и не понимаю, почему. Мы делами определяем, что важно — руководство клуба на этот сезон было сформировано с моей подачи. Аналогично принимались ключевые решения. Отвечаю за это сезон, за команду. Верю в тренера, директора, в каждого футболиста. В конце чемпионата, думаю, мы увидим немного другие «Крылья», которые будут отвечать запросам болельщиков, — сказал губернатор Самарской области Федорищев в интервью «Спорт-Экспрессу».