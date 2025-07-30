Федорищев: Часто читаю, что я планирую «спустить» «Крылья» в ФНЛ

— Есть мнение, что глобально вы хотите «спустить» «Крылья» в ФНЛ — чтобы снять финансовую нагрузку с города.
— Никогда не получится снять финансовую нагрузку. Долг Ростеху мы отдадим, партнеров привлекаем — и привлечем еще больше. Федорищев планирует «спустить» клуб в ФНЛ? Часто об этом читаю, хотя и не понимаю, почему. Мы делами определяем, что важно — руководство клуба на этот сезон было сформировано с моей подачи. Аналогично принимались ключевые решения. Отвечаю за это сезон, за команду. Верю в тренера, директора, в каждого футболиста. В конце чемпионата, думаю, мы увидим немного другие «Крылья», которые будут отвечать запросам болельщиков, — сказал губернатор Самарской области Федорищев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самой обсуждаемой персоной в российском футболе, заявив, что представитель «Крыльев Советов» сообщил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед «преступниками, связанными с коррупцией в судействе». В январе в Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место в Российской Премьер-лиге. Новый сезон подопечные Магомеда Адиева начали с ничьей с «Акроном» (1:1) и победы над «Пари НН» (2:0) в чемпионате, а также победы в матче с «Краснодаром» (2:1) в Кубке России. В 3-м туре «Крылья» сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча пройдет в субботу, 2 августа, и начнется в 18 часов по московскому времени.