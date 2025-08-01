Форвард «Рубина» на правах аренды перешел в «Самподрию»

В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Рашида Рахимова набрали 4 очка. «Рубин» одержал выездную победу над «Ахматом» (2:0), а затем сумел дома сравнять счет (2:2) в игре с петербургским «Зенитом», уступая по ходу матча в два мяча. 4 августа в рамках 3-го тура казанцы примут на домашнем стадионе футболистов «Сочи».