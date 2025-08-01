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Форвард «Рубина» на правах аренды перешел в «Самподрию»

Казанский «Рубин» объявил о переходе албанца Марвина Чуни в «Сампдорию». Форвард будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Рубин"

«Сампдория» выступает в итальянской Серии B. Клуб из Генуи в прошлом сезоне завершил чемпионат на 17-й строчке.

Чуни перешел в «Рубин» в сентябре 2024. Контракт с футболистом действует до 2028 года. За это время форвард провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в 1 миллион евро. Ранее албанец выступал за такие команды, как «Фрозиноне», «Саарбрюккен», «Зонненхоф Гроссаспах».

В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Рашида Рахимова набрали 4 очка. «Рубин» одержал выездную победу над «Ахматом» (2:0), а затем сумел дома сравнять счет (2:2) в игре с петербургским «Зенитом», уступая по ходу матча в два мяча. 4 августа в рамках 3-го тура казанцы примут на домашнем стадионе футболистов «Сочи».