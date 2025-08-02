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Трое россиян поборются за медали на ЧМ-2025, матч Карена Хачанова в Торонто, начало 3-го тура РПЛ: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 2 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Мир РПЛ. 3-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Москва

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2 августа стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Всего в этот день состоится три встречи, но самая интересная на наш взгляд между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Топовые команды, встретившиеся в решающем матче минувшего сезона, просто не могут показать неинтересную игру. Краснодарцы выиграли в пяти последних личных встречах с соперниками, в том числе и тот матч, после которого «Краснодар» впервые стал чемпионом России.

Однако «Динамо» серьезный соперник, несмотря на то, что стал в прошлом чемпионате четвертым.

Персональные встречи между клубами часто дают забитые мячи: у «Краснодара» наблюдается результативная серия в матчах с «Динамо», а статистика ставок показывает, что в 70% случаев общая результативность превышает 2.5 мяча.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Российские атлеты продолжают борьбу

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Одним из главных фаворитов дистанции 50 м вольным стилем является 21-летний Егор Корнев, которому пока не удалось добыть личную награду. Россиянину предстоит встретиться с Леоном Маршаном.

Отстаивать честь женского плавания России на 50 м баттерфляем будет Арина Суркова, а на 100 м баттерфляем в битве за награду примет участие Андрей Минаков.

Россия стабильно держится за пятое место в медальном зачете. Сейчас у сборной 13 наград.

WTA-1000 в Торонто. Матч Карена Хачанова

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Матч в ⅛ финала Торонто с участием Карена Хачанова и Каспера Рууда стоит вашего внимания. Это редкая личная встреча теннисистов. Ранее Рууд оба раза одерживал победу, но несмотря на это Хачанов все же является фаворитом встречи.

У обоих игроков хорошая форма на данный момент. Хачанов хорошо завершил травяной сезон, а Рууд выиграл в мае «Мастерс» в Мадриде и вернулся в топ-10 мирового рейтинга.

Мы верим в стабильную игру россиянина и его успех в этой встрече.