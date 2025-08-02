Трое россиян поборются за медали на ЧМ-2025, матч Карена Хачанова в Торонто, начало 3-го тура РПЛ: что посмотреть сегодня

Топовые команды, встретившиеся в решающем матче минувшего сезона, просто не могут показать неинтересную игру. Краснодарцы выиграли в пяти последних личных встречах с соперниками, в том числе и тот матч, после которого «Краснодар» впервые стал чемпионом России.