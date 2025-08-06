«Хочу играть, а не сидеть». Чернов — об уходе из «Спартака»

С 2019 по 2021 год Чернов выступал за самарский клуб, сыграв за него в общей сложности 76 матчей. В феврале 2022 года защитник перешел в «Спартак» за 110 тыс. евро.
«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде, тем более “Крылья” — практически родной клуб. Вариант с “Сочи”? Как такового выбора не было — только разговоры. Понятно, что в “Сочи” чуть больше знакомых играет, но оттуда предложений не поступало. Единственный конкретный вариант был с “Крыльями”.
С Магомедом Адиевым раньше не был знаком. У ребят поспрашивал немного о нем. Хочется уже поскорее понять, во что и как играет команда, чем буду полезен. Один диалог у нас уже был. Для меня было важно узнать, как он отнесется к моему приходу, понять его видение. Все, что он сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», — сказал Чернов.
В общей сложности Чернов провел за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Контракт 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до конца 2026 года.