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Игрок «Спартака» рассказал о непростых отношениях со Станковичем

Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «Чемпионату» рассказал о проблемах во взаимоотношениях с главным тренером команды Деяном Станковичем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летний защитник не попал в заявку «красно-белых» на нынешний сезон и фактически был отстранен от тренировок с командой. В ближайшее время он отправится в аренду в самарские «Крылья Советов».

«У меня ни с одним тренером не было проблем. Ничего не говорил, не выступал, демаршей не устраивал. Всегда максимально ответственно тренировался. Как я узнал, что не буду заявлен на сезон? Из новостей. Жена сбросила ссылку. Видимо, не заявили, чтобы не занимал чье-то место. Для меня это не удар, но неприятно. Когда ты три с половиной года в команде, наверное, можно было об этом хотя бы сказать. Это дело двух минут.

Не могу никого осуждать. Просто поступили так. Наверное, будь я на чьем-то месте, сделал бы чуть-чуть по-другому. Все взрослые люди и все понимают. Когда Станкович только приходил в команду, говорил, что все будет честно и прозрачно. А потом происходят такие ситуации… Тренер решает, кому играть, а кому — нет. Я же даже в кубковых матчах не участвовал — это первый звоночек был. В глубине души надеялся, что что-то поменяется, но увы.

Станкович не объяснял, почему я не играю. И за год не было ни одного разговора с глазу на глаз. Мне кажется, это обо всем исчерпывающе говорит. Нормально ли это? Не знаю. Может быть, человек такой по характеру. Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит. Мое мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение.

Все прошлые тренеры со мной общались. Поэтому для меня это было немножко непривычно и непонятно. У меня со всеми тренерами были нормальные отношения. Я в целом человек не конфликтный. Только со Станковичем общение не сложилось», — сказал Чернов.

Никита Чернов перешел в «Спартак» зимой 2022 года из «Крыльев Советов» за 110 тыс. евро. В общей сложности он провел за московский клуб 80 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Контракт 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до конца 2026 года.