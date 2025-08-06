Быстров: Такими трансферами «Спартак» издевается над собой

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории красно-белых. При этом на позиции опорного полузащитника в «Спартаке» уже играет Кристофер Мартинс.
— «Спартак» усиливает позиции, которые и так усилены. Возьмите хороших крайних защитников. Сколько можно об этом говорить? «Спартак» издевается сам над собой, — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа». По данным СМИ, сумма трансфера Жедсона составила 20 миллионов евро, а еще 7 миллионов прописаны в соглашении между командами в качестве возможных бонусов. Жедсон дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).
Помимо португальца, летом состав «Спартака» пополнил нападающий клуба «Химки» Антон Заболотный.
В первых трех турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Спартак» набрал 4 очка и на данный момент занимают лишь 11-е место. 9 августа в рамках четвертого тура РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют с лидером турнирной таблицы — «Локомотивом».