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Быстров: Такими трансферами «Спартак» издевается над собой

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о трансферах красно-белых летом 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории красно-белых. При этом на позиции опорного полузащитника в «Спартаке» уже играет Кристофер Мартинс.

— «Спартак» усиливает позиции, которые и так усилены. Возьмите хороших крайних защитников. Сколько можно об этом говорить? «Спартак» издевается сам над собой, — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа». По данным СМИ, сумма трансфера Жедсона составила 20 миллионов евро, а еще 7 миллионов прописаны в соглашении между командами в качестве возможных бонусов. Жедсон дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

Помимо португальца, летом состав «Спартака» пополнил нападающий клуба «Химки» Антон Заболотный.

В первых трех турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Спартак» набрал 4 очка и на данный момент занимают лишь 11-е место. 9 августа в рамках четвертого тура РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют с лидером турнирной таблицы — «Локомотивом».

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