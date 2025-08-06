«Полевой командир в петлю полез». Бубнов — о Черчесове в «Ахмате»

Ранее грозненский «Ахмат» объявил о том, что 61-летний Черчесов возглавил клуб. Он сменил на посту Александра Сторожука, который был отправлен в отставку 5 августа. «Ахмат» потерпел три поражения в трех первых турах нового сезона РПЛ.
«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную [России прийти]. Но там все занято. Полевой командир в петлю полез. Они [футболисты “Ахмата”] по календарю сейчас играют, по-моему, с “Зенитом”. Хотя и у себя, там их “Зенит” прибьет», — сказал Бубнов в выпуске «Коммент. Шоу» в VK.
Черчесов уже возглавлял грозненский клуб в 2011—2013 годах.
Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана. 27 января Федерация футбола Казахстана объявила об его увольнении с поста главного тренера. Россиянин возглавил национальную команду летом 2024 года. Всего под руководством Черчесова казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.
Черчесов в 2016—2021 годах возглавлял сборную России по футболу. Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Амкар», польскую «Легию», венгерский «Ференцварош» и другие клубы.
Хасанби Биджиев
Александр Сторожук
Гамид Агаларов
(Идар Шумахов)
1′
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
61′
99
Муталип Алибеков
70
Валентин Пальцев
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
77
Темиркан Сундуков
85′
98
Гаджи Будунов
25
Гамид Агаларов
65′
19
Кирилл Зинович
79′
10
Джавад Хоссейннеджад
19′
62′
21
Абдулпаша Джабраилов
90+6′
9
Ражаб Магомедов
62′
28
Сердер Сердеров
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
13
Мохамед Конате
7
Лечи Садулаев
75
Надер Гандри
17
Эгаш Касинтура
42′
60′
9
Брайан Мансилья
20
Максим Самородов
73′
70
Абакар Гаджиев
4
Турпал-Али Ибишев
45′
45′
90
Усман Ндонг
90′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти