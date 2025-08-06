«Полевой командир в петлю полез». Бубнов — о Черчесове в «Ахмате»

«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную [России прийти]. Но там все занято. Полевой командир в петлю полез. Они [футболисты “Ахмата”] по календарю сейчас играют, по-моему, с “Зенитом”. Хотя и у себя, там их “Зенит” прибьет», — сказал Бубнов в выпуске «Коммент. Шоу» в VK.