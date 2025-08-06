«Спасибо за все». Рикарду Мангаш попрощался со «Спартаком»

Сегодня 27-летний португалец официально завершил свой переход в лиссабонский «Спортинг», с которым он подписал четырехлетний контракт.
— Спасибо за все, «Спартак», — написал Мангаш.
Рикарду Мангаш перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Виктории Гимарайнш» за два миллиона евро. Он провел за «красно-белых» 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» получит за защитника 300 тыс. евро, еще до 700 тыс. московский клуб может заработать в качестве бонусов. Кроме того, «красно-белые» получат 20% от суммы последующей перепродажи игрока.
После ухода Мангаша в «Спартаке» остался один профильный левый защитник — Олег Рябчук. Ожидается, что до конца трансферного окна «красно-белые» подпишут одного или нескольких игроков на эту позицию.
«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе после трех туров четыре набранных очка. В субботу, 9 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.