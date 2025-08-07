Никита Чернов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Никита Чернов перешел в «Спартак» зимой 2022 года из «Крыльев Советов» за 110 тысяч евро. В общей сложности Чернов провел за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.