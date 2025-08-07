Никита Чернов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Никита Чернов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/26.
«Успешного сезона, Никита!» — написала пресс-служба красно-белых.
Никита Чернов перешел в «Спартак» зимой 2022 года из «Крыльев Советов» за 110 тысяч евро. В общей сложности Чернов провел за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
Помимо «Спартака» и «Крыльев Советов», защитник также выступал за ЦСКА, «Енисей» и «Урал». В активе Чернова 2 матча за сборную России.
В трех матчах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь идущему без потери очков «Локомотиву». В четвертом туре РПЛ подопечные Магомеда Адиева сыграют дома с другой командой, удачно проведшей первые игры нового сезона, — калининградской «Балтикой».