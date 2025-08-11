Легенда «Ахмата» Бериша стал игроком албанского «Динамо»

33-летний футболист подписал со столичным клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. В «Динамо» Бериша будет играть под руководством местного специалиста Илира Даи, с которым он работал на старте своей карьеры в клубе «Беса Кавая».
В июле «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Беришей по взаимному согласию сторон, после чего он стал свободным агентом. На прошлой неделе игрок сборной Косово заявил о готовности вернуться в грозненский клуб, если новый главный тренер команды Станислав Черчесов будет в нем заинтересован.
Бериша перебрался в РПЛ зимой 2016 года, перейдя из «Скендербеу» в «Анжи». Спустя год он стал игроком «Ахмата». В общей сложности он провел в РПЛ и Кубке России 229 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 26 голевых передач.
В минувшем сезоне «Динамо Сити» занял третье место в чемпионате Албании и получил право сыграть в квалификации Лиги конференций.