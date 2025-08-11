Легенда «Ахмата» Бериша стал игроком албанского «Динамо»

В июле «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Беришей по взаимному согласию сторон, после чего он стал свободным агентом. На прошлой неделе игрок сборной Косово заявил о готовности вернуться в грозненский клуб, если новый главный тренер команды Станислав Черчесов будет в нем заинтересован.