Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.47
П2
5.34
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.10
П2
2.45
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Легенда «Ахмата» Бериша стал игроком албанского «Динамо»

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» и махачкалинского «Анжи» Бернард Бериша стал игроком албанского клуба «Динамо Сити».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

33-летний футболист подписал со столичным клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. В «Динамо» Бериша будет играть под руководством местного специалиста Илира Даи, с которым он работал на старте своей карьеры в клубе «Беса Кавая».

В июле «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Беришей по взаимному согласию сторон, после чего он стал свободным агентом. На прошлой неделе игрок сборной Косово заявил о готовности вернуться в грозненский клуб, если новый главный тренер команды Станислав Черчесов будет в нем заинтересован.

Бериша перебрался в РПЛ зимой 2016 года, перейдя из «Скендербеу» в «Анжи». Спустя год он стал игроком «Ахмата». В общей сложности он провел в РПЛ и Кубке России 229 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 26 голевых передач.

В минувшем сезоне «Динамо Сити» занял третье место в чемпионате Албании и получил право сыграть в квалификации Лиги конференций.