Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.72
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.42
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.31
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.08
П2
4.77
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.06
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.86
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.64
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.14
П2
6.31

Суперкомпьютер предсказал итоговое место ЦСКА в новом сезоне РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского ЦСКА занять первое место в РПЛ сезона-2025/26.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным искусственного интеллекта, с вероятностью в 25% ЦСКА займет итоговое первое место в турнирной таблице РПЛ. Второе место оценивается в 20,3%, третье — 16,9%.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару» и «Зениту».

В текущем сезоне чемпионата России лидирует «Локомотив» с 12 очками. Второе место занимает «Краснодар» с 9 баллами. На третьей строчке располагаются «Крылья Советов» с 8 очками. ЦСКА идет на четвертом месте, уступая самарскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ. По данным Opta Sports, главным фаворитом после 4-го тура является московский ЦСКА (25%). На втором месте идет «Локомотив» (24,6%), на третьем — петербургский «Зенит» (21,2%). Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 39,6%. Далее идут «Краснодар» (19,6%), московские «Динамо» (3,7%) и «Спартак» (2,9%).

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не смог выиграть РПЛ впервые с сезона-2017/18.