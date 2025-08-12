Суперкомпьютер предсказал итоговое место ЦСКА в новом сезоне РПЛ

По данным искусственного интеллекта, с вероятностью в 25% ЦСКА займет итоговое первое место в турнирной таблице РПЛ. Второе место оценивается в 20,3%, третье — 16,9%.
Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару» и «Зениту».
В текущем сезоне чемпионата России лидирует «Локомотив» с 12 очками. Второе место занимает «Краснодар» с 9 баллами. На третьей строчке располагаются «Крылья Советов» с 8 очками. ЦСКА идет на четвертом месте, уступая самарскому клубу по дополнительным показателям.
Ранее Суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ. По данным Opta Sports, главным фаворитом после 4-го тура является московский ЦСКА (25%). На втором месте идет «Локомотив» (24,6%), на третьем — петербургский «Зенит» (21,2%). Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 39,6%. Далее идут «Краснодар» (19,6%), московские «Динамо» (3,7%) и «Спартак» (2,9%).
В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не смог выиграть РПЛ впервые с сезона-2017/18.