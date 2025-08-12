Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.72
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.42
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.31
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.08
П2
4.77
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.06
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.86
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.64
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.14
П2
6.31

«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили в «Акрон»

25-летний полузащитник Константин Марадишвили продолжит карьеру в тольяттинском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Константина Марадишвили в тольяттинский «Акрон».

«Марадишвили провел за нашу команду 68 матчей, в которых отметился пятью голами и семью ассистами. С декабря 2023 года выступал за “Пари НН” на правах аренды, где получил тяжелую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке. Благодарим Костю за игру в составе “Локо” и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Воспитанник ЦСКА Константин Марадишвили выступает на позиции опорного полузащитник, однако часть матчей своей карьеры провел на правом фланге защиты.

«Локомотив» выиграл все четыре стартовые игры сезона-2025/26 Российской Премьер-лиги и возглавляет турнирную таблицу. «Акрон» занимает седьмую строчку, набрав 6 очков в 4 матчах (победа и три ничьих).

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше