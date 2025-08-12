«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили в «Акрон»

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Константина Марадишвили в тольяттинский «Акрон».
«Марадишвили провел за нашу команду 68 матчей, в которых отметился пятью голами и семью ассистами. С декабря 2023 года выступал за “Пари НН” на правах аренды, где получил тяжелую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке. Благодарим Костю за игру в составе “Локо” и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.
Воспитанник ЦСКА Константин Марадишвили выступает на позиции опорного полузащитник, однако часть матчей своей карьеры провел на правом фланге защиты.
«Локомотив» выиграл все четыре стартовые игры сезона-2025/26 Российской Премьер-лиги и возглавляет турнирную таблицу. «Акрон» занимает седьмую строчку, набрав 6 очков в 4 матчах (победа и три ничьих).