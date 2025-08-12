«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков этим летом имел шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Предложение по перспективному россиянину сделал французский «Марсель». По данным источника, французский клуб предложил за Батракова 15 миллионов евро. Однако «Локомотив» отказался продавать Алексея за такую сумму. Железнодорожники готовы обсуждать продажу своей главной звезды не менее чем за 20 миллионов евро.
Ранее интерес к молодому таланту также проявляли «Вольфсбург», «Бенфика» и «Спортинг». Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Батракова, высказался об интересе к своему подопечному со стороны испанских и итальянских клубов.
«Информация, которая мне приходит, говорит, что есть заинтересованность со стороны итальянских и испанских клубов. Думаю, он интересен и в Германии, но в связи с политическими моментами переход туда маловероятен», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».
Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2024 года. Контракт футболиста с красно-зелеными рассчитан до завершения сезона-2028/2029. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 12 миллионов евро.
По итогам 2024 года Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка». Летом он был назван лучшим игроком «Локомотива» в минувшем сезоне по версии болельщиков, а также стал лучшим молодым игроком сезона по версии Российского футбольного союза и РПЛ.
На старте сезона-2025/26 Алексей Батраков принял участие в пяти матчах, забив в них семь мячей. 9 августа атакующий полузащитник оформил хет-трик в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Спартака» — 4:2.