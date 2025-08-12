«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков этим летом имел шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Предложение по перспективному россиянину сделал французский «Марсель». По данным источника, французский клуб предложил за Батракова 15 миллионов евро. Однако «Локомотив» отказался продавать Алексея за такую сумму. Железнодорожники готовы обсуждать продажу своей главной звезды не менее чем за 20 миллионов евро.