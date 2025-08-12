Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.69
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.62
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.36
П2
4.88
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.47
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.05
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.48
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.35
X
3.94
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.71
П2
5.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.16
П2
6.34

«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро

20-летний атакующий полузащитник мог этим летом перейти в «Марсель», занявший второе место в чемпионате Франции в сезоне-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков этим летом имел шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Предложение по перспективному россиянину сделал французский «Марсель». По данным источника, французский клуб предложил за Батракова 15 миллионов евро. Однако «Локомотив» отказался продавать Алексея за такую сумму. Железнодорожники готовы обсуждать продажу своей главной звезды не менее чем за 20 миллионов евро.

Ранее интерес к молодому таланту также проявляли «Вольфсбург», «Бенфика» и «Спортинг». Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Батракова, высказался об интересе к своему подопечному со стороны испанских и итальянских клубов.

«Информация, которая мне приходит, говорит, что есть заинтересованность со стороны итальянских и испанских клубов. Думаю, он интересен и в Германии, но в связи с политическими моментами переход туда маловероятен», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2024 года. Контракт футболиста с красно-зелеными рассчитан до завершения сезона-2028/2029. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 12 миллионов евро.

По итогам 2024 года Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка». Летом он был назван лучшим игроком «Локомотива» в минувшем сезоне по версии болельщиков, а также стал лучшим молодым игроком сезона по версии Российского футбольного союза и РПЛ.

На старте сезона-2025/26 Алексей Батраков принял участие в пяти матчах, забив в них семь мячей. 9 августа атакующий полузащитник оформил хет-трик в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Спартака» — 4:2.