Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.70
П2
2.03
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.66
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.64
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.25
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.51
П2
5.36
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.15
П2
4.43
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.89
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.08
П2
4.79
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.07
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.01
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.66
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.98
П2
6.00

Радимов: лучше бы «Спартак» потратил 40 млн евро на Батракова

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о последних дорогостоящих трансферах московского «Спартака». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В минувшую субботу «красно-белые» уступили «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Хет-трик в этой встрече оформил 20-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков.

«Лучшим в игре с “Локо” вообще был Мартинс! Только за счет того, что у него движения много, он играет сам по себе. Все остальные — как придется. Солари, купленный за 12 миллионов, выглядит на порядок хуже Дмитриева. Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов…?

Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы “Спартак” предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и “Локомотив” их продали. Например, 40 млн за Батракова, 20 — за Кисляка, 10 — за Глебова. И была бы совсем другая картина», — сказал Радимов.

За последние три трансферных окна «Спартак» потратил на трансферы 77,4 млн евро. Самыми крупными покупками «красно-белых» стали полузащитник Жедсон Фернандеш (20,8 млн евро), нападающий Ливай Гарсия (18,7 млн евро) и полузащитник Эсекьель Барко (14 млн евро).

Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит на взрослом уровне второй полноценный сезон. После хет-трика в ворота «Спартака» он возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ, имея в своем активе шесть забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.

После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Сегодня, 12 августа, «красно-белые» дома в Кубке России сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.