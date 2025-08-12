Радимов: лучше бы «Спартак» потратил 40 млн евро на Батракова

«Лучшим в игре с “Локо” вообще был Мартинс! Только за счет того, что у него движения много, он играет сам по себе. Все остальные — как придется. Солари, купленный за 12 миллионов, выглядит на порядок хуже Дмитриева. Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов…?



Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы “Спартак” предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и “Локомотив” их продали. Например, 40 млн за Батракова, 20 — за Кисляка, 10 — за Глебова. И была бы совсем другая картина», — сказал Радимов.