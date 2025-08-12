Радимов: лучше бы «Спартак» потратил 40 млн евро на Батракова

В минувшую субботу «красно-белые» уступили «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Хет-трик в этой встрече оформил 20-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков.
«Лучшим в игре с “Локо” вообще был Мартинс! Только за счет того, что у него движения много, он играет сам по себе. Все остальные — как придется. Солари, купленный за 12 миллионов, выглядит на порядок хуже Дмитриева. Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов…?
Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы “Спартак” предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и “Локомотив” их продали. Например, 40 млн за Батракова, 20 — за Кисляка, 10 — за Глебова. И была бы совсем другая картина», — сказал Радимов.
За последние три трансферных окна «Спартак» потратил на трансферы 77,4 млн евро. Самыми крупными покупками «красно-белых» стали полузащитник Жедсон Фернандеш (20,8 млн евро), нападающий Ливай Гарсия (18,7 млн евро) и полузащитник Эсекьель Барко (14 млн евро).
Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит на взрослом уровне второй полноценный сезон. После хет-трика в ворота «Спартака» он возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ, имея в своем активе шесть забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.
После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Сегодня, 12 августа, «красно-белые» дома в Кубке России сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.