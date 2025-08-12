Ричмонд
«Марсель» не обращался в «Локомотив» по трансферу Батракова

Пресс-служба французского клуба «Марсель» опровергла информацию о том, что хотела купить Батракова у «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что 20-летний российский полузащитник мог этим летом перейти в «Марсель» за €15 млн. «Локомотив» отказался продавать Батракова за такую сумму. Железнодорожники были готовы обсуждать продажу главной звезды команды не менее чем за €20 млн.

— «Марсель» действительно обращался в «Локомотив» по поводу Батракова?

— Это неправда, — приводит слова представителя пресс-службы французского клуба «Матч ТВ».

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2024 года. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2028/29.

По итогам 2024 года Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка». Летом он был назван лучшим игроком «Локомотива» в минувшем сезоне по версии болельщиков, а также стал лучшим молодым игроком сезона по версии Российского футбольного союза и РПЛ.

В текущем сезоне чемпионата России Батраков является лучшим бомбардиром с 6 забитыми голами. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками.