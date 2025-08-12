«Марсель» не обращался в «Локомотив» по трансферу Батракова

Ранее в СМИ сообщили, что 20-летний российский полузащитник мог этим летом перейти в «Марсель» за €15 млн. «Локомотив» отказался продавать Батракова за такую сумму. Железнодорожники были готовы обсуждать продажу главной звезды команды не менее чем за €20 млн.