«Спартак» требует от «Фейеноорда» 25 млн евро за Угальде

По информации источника, руководство российского клуба настаивает на полноценном переходе 23-летнего костариканца не менее чем за 25 млн евро. «Спартак» не намерен отпускать игрока за меньшую сумму, поскольку он слишком важен для клуба.
Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» сделал предложение о годичной аренде Угальде с правом последующего выкупа за 20 млн евро. Примечательно, что роттердамский клуб ни разу в своей истории не покупал игроков дороже 13 млн евро.
Сам Угальде заинтересован в возвращении в чемпионат Нидерландов и готов пойти ради этого на сокращение зарплаты.
Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за 13 млн евро. Он провел за московский клуб 57 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028 года.
В прошлом сезоне Угальде забил 17 мячей и стал лучшим бомбардиром РПЛ. При этом в 18 последних матчах за «красно-белых» на его счету всего один гол.
После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. В субботу, 16 августа, «красно-белые» дома сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.