«Спартак» требует от «Фейеноорда» 25 млн евро за Угальде

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за 13 млн евро. Он провел за московский клуб 57 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028 года.