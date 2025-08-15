«Дурной сон». Онопко — о реакции на уход Карпина из «Ростова»

«Узнав об этом, воспринял случившееся как дурной сон. Ведь когда мы проводили сборы, ничего подобного даже не обсуждалось. И только перед первой игрой с “Динамо” Карпин сообщил о решении оставить команду. Экспромтом оно не было, поскольку к тому моменту он уже все согласовал с президентом клуба. Но для всех это стало большой и неприятной неожиданностью — все-таки столько вместе проработали. Тогда же было объявлено, что команду возглавит Джонатан Альба, который был первым помощником Георгиевича.



Как он объяснил, что заставило его пойти на такой шаг? Вечером, собрав тренерский штаб, он откровенно признался, что очень устал от изматывающих поездок. Наш аэропорт закрыт. Вот и приходилось добираться на матчи и обратно на перекладных: автобус — поезд, самолет — автобус, поезд — самолет. Для тренера готовить в таких условиях команду — сумасшедшее напряжение. Да еще при этом по максимуму спрашивать с ребят. Чувствовалось, что решение уйти далось нелегко и он очень переживает. Мы его поняли, поскольку все время были рядом и видели, как ему тяжело. Но, как известно, ответственность за все несет только главный тренер. А ответа на то, когда наступят перемены в такой “кочевой” жизни, никто дать не мог. Так вот и расстались с грустью», — сказал Онопко.