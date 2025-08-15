Онопко назвал причины провального старта «Ростова» в этом сезоне

«Ростов» проиграл пять из шести матчей в новом сезоне, сумев обыграть только «Пари НН» (1:0) на своем поле. Прошлый сезон команда завершила в РПЛ на восьмом месте, финишировав в первой половине турнирной таблицы.
«Скорее это стечение обстоятельств. У нас нет такого выбора исполнителей, как, скажем, у “Зенита”. К тому же мы остались без таких важных игроков, как Осипенко, Сутормин и Комличенко, которые были лидерами не только на поле, но и в раздевалке. Добавьте к ним ранее ушедшего в “Динамо” Глебова. Все они были стержнем, вокруг которого строились игра и коллектив. Такая потеря не могла не сказаться. А сохранить их не было возможностей — не те ресурсы. Сутормин находился у нас в аренде. Комличенко предложили лучшие условия — и он выбрал “Локомотив”, который собирается решать большие задачи. Что касается Осипенко, которого считаю лучшим в России защитником, то на него был большой спрос. Не исключаю, что он дал согласие “Динамо” из-за того, что его возглавил Карпин. Но считать уход Валерия Георгиевича главной причиной наших стартовых неудач я бы не стал. О чем говорит и то, что, оказавшись в непростой ситуации, концовку прошлого сезона мы провели вполне достойно.
На всех теоретических занятиях и установках Альба (главный тренер “Ростова” — прим. ред.) не перестает повторять: главное — не терять концентрацию, сохранять ее до последней минуты. Особенно когда приходится обороняться. К сожалению, кому-то по молодости лет, кому-то из-за отсутствия опыта — но не всем это удается. Потеря концентрации в концовке матча в Питере позволила “Зениту” сравнять счет, а затем — после нелепого пенальти — выйти вперед. Тот же просчет был допущен и с “Динамо”. Мы играли с ними на равных — создавали моменты, имели хорошие подходы. А вернулись домой ни с чем», — сказал Онопко.
После четырех туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 17 августа, «желто-синие» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 15:45 по московскому времени.
Джонатан Альба
Алексей Шпилевский
Тимур Сулейманов
(Егор Голенков)
47′
Егор Голенков
38′
1
Рустам Ятимов
90+3′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
6
Александр Тарасов
27′
46′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
39′
60′
9
Мохаммад Мохеби
7
Роналдо
54′
60′
10
Кирилл Щетинин
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
79′
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
2
Виктор Александров
8
Мамаду Майга
11′
70
Максим Шнапцев
46′
23
Хуан Камило Кастильо
89′
88
Даниил Лесовой
21′
60′
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
77′
78
Николай Калинский
20
Хуан Мануэль Боселли
60′
21
Реналдо Сефас
85′
27
Вячеслав Грулев
16′
77
Андрей Ивлев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти