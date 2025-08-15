Онопко назвал причины провального старта «Ростова» в этом сезоне

«Скорее это стечение обстоятельств. У нас нет такого выбора исполнителей, как, скажем, у “Зенита”. К тому же мы остались без таких важных игроков, как Осипенко, Сутормин и Комличенко, которые были лидерами не только на поле, но и в раздевалке. Добавьте к ним ранее ушедшего в “Динамо” Глебова. Все они были стержнем, вокруг которого строились игра и коллектив. Такая потеря не могла не сказаться. А сохранить их не было возможностей — не те ресурсы. Сутормин находился у нас в аренде. Комличенко предложили лучшие условия — и он выбрал “Локомотив”, который собирается решать большие задачи. Что касается Осипенко, которого считаю лучшим в России защитником, то на него был большой спрос. Не исключаю, что он дал согласие “Динамо” из-за того, что его возглавил Карпин. Но считать уход Валерия Георгиевича главной причиной наших стартовых неудач я бы не стал. О чем говорит и то, что, оказавшись в непростой ситуации, концовку прошлого сезона мы провели вполне достойно.



На всех теоретических занятиях и установках Альба (главный тренер “Ростова” — прим. ред.) не перестает повторять: главное — не терять концентрацию, сохранять ее до последней минуты. Особенно когда приходится обороняться. К сожалению, кому-то по молодости лет, кому-то из-за отсутствия опыта — но не всем это удается. Потеря концентрации в концовке матча в Питере позволила “Зениту” сравнять счет, а затем — после нелепого пенальти — выйти вперед. Тот же просчет был допущен и с “Динамо”. Мы играли с ними на равных — создавали моменты, имели хорошие подходы. А вернулись домой ни с чем», — сказал Онопко.