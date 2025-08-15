Матч «Балтика» — «Локомотив» 16 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

От «Балтики» перед началом сезона ожидания были умеренные, так как команда Андрея Талалаева только вернулась в РПЛ из Первой лиги, но калининградцы смело забрались в группу лидеров, ни разу не проиграли за четыре тура и не собираются сдавать позиции. Причем свои пока самые яркие матчи и «Локомотив», и «Балтика» выдали против московского «Спартака» (4:2 и 3:0), а подопечные Михаила Галактионова на старте тормознули еще и действующих чемпионов из «Краснодара» на его поле (2:1). Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.