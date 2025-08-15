Ричмонд
Матч «Балтика» — «Локомотив» 16 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 16 августа, матчем между «Балтикой» и московским «Локомотивом» стартует 5-й тур РПЛ.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный арбитр матча — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Оба клуба на старте сезона отличились со знаком «плюс». «Локомотив», неожиданно для многих, сразу же стал единоличным лидером чемпионата и единственной командой, которая в четырех турах одержала четыре победы, а игра молодого лидера железнодорожников Алексея Батракова заставила говорить о нем как о потенциальной звезде, даже не только российского футбола.

От «Балтики» перед началом сезона ожидания были умеренные, так как команда Андрея Талалаева только вернулась в РПЛ из Первой лиги, но калининградцы смело забрались в группу лидеров, ни разу не проиграли за четыре тура и не собираются сдавать позиции. Причем свои пока самые яркие матчи и «Локомотив», и «Балтика» выдали против московского «Спартака» (4:2 и 3:0), а подопечные Михаила Галактионова на старте тормознули еще и действующих чемпионов из «Краснодара» на его поле (2:1). Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Отдельно стоит упомянуть, что на этой неделе «Балтика» и «Локомотив» уже провели очную встречу, только в Москве, а не в Калининграде — в рамках Пути РПЛ Кубка России — и железнодорожники добились домашней победы со счетом 2:0 благодаря голам Батракова и Воробьева. Волей календаря «Балтика» 5 из 6 матчей в этом сезоне провела в гостях, а в единственной игре на «Ростех Арене» обыграла «Оренбург» 3:2.

Несмотря на то, что история очных встреч полностью за «Локомотивом» — «Балтика» в чемпионате никогда не побеждала «Локомотив», лишь пару раз сыграла вничью, а еще в 2019 году выбила «Локо» из Кубка, — битва дерзкого и не признающего авторитетов новичка на берегах Балтийского моря с лидером чемпионата обещает быть крайне интересной. С этим согласны букмекеры, которые не видят в ней явного фаворита. Коэффициент на победу «Балтики» равняется 2,85, а на очередной выигрыш «Локомотива» — 2,65.

