Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.32
П2
3.39
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2

Бакаев: Тедеско говорил, что я могу заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опроверг слухи о том, что у него был конфликт с главным тренером Доменико Тедеско.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Были слухи про твой конфликт с Тедеско. Фейк?

— Отвечу так: когда у Доменико спросили про меня в Европе, он сказал: «Бакаев может заиграть в любой команде, кроме топ-4 клубов Испании». О каком конфликте вообще может идти речь, когда Тедеско дает мне такую характеристику? — цитирует Бакаева Sport24.

Доменико Тедеско являлся главным тренером «Спартака» в 2019—2021 годах.

Зелимхан Бакаев — воспитанник московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2015-го по 2022 год. На счету полузащитника 15 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной России.