Бакаев: Тедеско говорил, что я могу заиграть в Европе

— Были слухи про твой конфликт с Тедеско. Фейк?
— Отвечу так: когда у Доменико спросили про меня в Европе, он сказал: «Бакаев может заиграть в любой команде, кроме топ-4 клубов Испании». О каком конфликте вообще может идти речь, когда Тедеско дает мне такую характеристику? — цитирует Бакаева Sport24.
Доменико Тедеско являлся главным тренером «Спартака» в 2019—2021 годах.
Зелимхан Бакаев — воспитанник московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2015-го по 2022 год. На счету полузащитника 15 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной России.