Денис Глушаков: Убивает, что в «Спартаке» нет спартаковцев

«К Федуну положительно отношусь. Он выиграл трофеи, построил стадион и на хорошей ноте ушел из “Спартака” вовремя. Это была семейная история. Федун и в раздевалку приходил, и на матчах присутствовал, и приезжал на базу, и после игр мы собирались с командой.



Больше всего меня убивает, что сейчас в “Спартаке” нет спартаковцев. Непонятно, что за люди в клубе работают. Я понимаю, есть маркетологи, менеджеры, но как без духа спартаковского, людей, которые со “Спартаком” чего-то добивались и выигрывали? У нас в 2017 году были Аленичев, Титов, Ананко. Это они собрали нашу чемпионскую команду», — сказал Глушаков.