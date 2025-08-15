Денис Глушаков: Убивает, что в «Спартаке» нет спартаковцев

«К Федуну положительно отношусь. Он выиграл трофеи, построил стадион и на хорошей ноте ушел из “Спартака” вовремя. Это была семейная история. Федун и в раздевалку приходил, и на матчах присутствовал, и приезжал на базу, и после игр мы собирались с командой.
Больше всего меня убивает, что сейчас в “Спартаке” нет спартаковцев. Непонятно, что за люди в клубе работают. Я понимаю, есть маркетологи, менеджеры, но как без духа спартаковского, людей, которые со “Спартаком” чего-то добивались и выигрывали? У нас в 2017 году были Аленичев, Титов, Ананко. Это они собрали нашу чемпионскую команду», — сказал Глушаков.
Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019 год, проведя за клуб 173 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. В сезоне-2016/17, будучи капитаном команды, он помог «красно-белым» впервые за 16 лет выиграть чемпионат России. Этим летом Глушаков в возрасте 38 лет завершил игровую карьеру.
После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. В субботу, 16 августа, «красно-белые» дома сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.