Футболист «Спартака» Барко: Мечтаю стать чемпионом

«Знаю, что летом было много слухов обо мне. Разговоров о том, что я могу уйти из клуба. Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью “Спартака” и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».