Футболист «Спартака» Барко: Мечтаю стать чемпионом

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Эсекьеля Барко заинтересован бразильский «Фламенго».
«Знаю, что летом было много слухов обо мне. Разговоров о том, что я могу уйти из клуба. Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью “Спартака” и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».
Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в 2024 году. Атакаующий полузащитник провел 41 матч за красно-белых во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
16 августа в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» дома сыграем с петербургским «Зенитом». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
«Мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Но в субботу предстоит важнейший матч. Для нас самих, для клуба, для болельщиков. Для истории “Спартака”, — добавил аргентинец.
«Спартак» находится на 11-й строчке, имея в активе четыре очка. «Зенит» набрал 5 баллов и занимает восьмое место. Лидирует московский «Локомотив», набравший в четырех стартовых матчах 12 очков из 12 возможных.