Руслан Пименов заявил, что покинул «Крылья Советов»

Роберт Тер-Абрамян возглавлял «Крылья Советов» в должности генерального директора с февраля по июль 2025 года, а Пименов с февраля исполнял обязанности его заместителя. В прошлом он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за минское «Динамо», «Аланию» и французский «Мец». В активе Пименова 4 матча за сборную России.