Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.31
П2
3.37
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.69
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.75
П2
3.02

Руслан Пименов заявил, что покинул «Крылья Советов»

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов подтвердил свой уход с должности заместителя генерального директора самарских «Крыльев Советов».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я официально ушел. Всем огромное спасибо! Роберту огромное спасибо за то, что поверил в меня. Тренерскому штабу, офису, игрокам за теплый прием!», — сказал Пименов «Чемпионату».

Роберт Тер-Абрамян возглавлял «Крылья Советов» в должности генерального директора с февраля по июль 2025 года, а Пименов с февраля исполнял обязанности его заместителя. В прошлом он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за минское «Динамо», «Аланию» и французский «Мец». В активе Пименова 4 матча за сборную России.

«Крылья Советов» набрали 8 очков в четырех стартовых турах Российской Премьер-лиги и занимают третье место в турнирной таблице. 16 августа подопечные Магомеда Адиева в рамках 5-го тура сыграют в Грозном с «Ахматом». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.