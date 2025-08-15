Руслан Пименов заявил, что покинул «Крылья Советов»

«Я официально ушел. Всем огромное спасибо! Роберту огромное спасибо за то, что поверил в меня. Тренерскому штабу, офису, игрокам за теплый прием!», — сказал Пименов «Чемпионату».
Роберт Тер-Абрамян возглавлял «Крылья Советов» в должности генерального директора с февраля по июль 2025 года, а Пименов с февраля исполнял обязанности его заместителя. В прошлом он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за минское «Динамо», «Аланию» и французский «Мец». В активе Пименова 4 матча за сборную России.
«Крылья Советов» набрали 8 очков в четырех стартовых турах Российской Премьер-лиги и занимают третье место в турнирной таблице. 16 августа подопечные Магомеда Адиева в рамках 5-го тура сыграют в Грозном с «Ахматом». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.