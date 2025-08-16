Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.35
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.22
П2
2.87
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.87
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.29
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.51
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.23
X
4.60
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.42
П2
1.42
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.64
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.06
П2
3.30
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Матч «Рубин» — «Ростов» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 17 августа, состоится матч 5-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Ростовом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 15:45 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

На старте сезона «Рубин» порадовал казанских болельщиков, красиво лишил победы «Зенит» в матче-триллере (2:2), какое-то время шел без поражений, но в предыдущем туре по всем статьям уступил в ЦСКА со счетом 1:5, обосновавшись на 6-м месте с 7 очками. Даже в этом неудачном матче очередной гол на свой счет записал неукротимый Мирлинд Даку, которого «Рубину» пока удалось удержать. У албанского голеадора 4 гола в 4 турах, а с учетом Кубка 5 в 6 проведенных матчах.

«Ростов» продолжает жизнь после ухода Валерия Карпина, и начало нового сезона выдалось для желто-синих совсем неудачным: четыре поражения подряд, считая кубковое от «Спартака», но в 4-м туре подопечные Джонатана Альбы наконец-то набрали первые три очка в таблицу РПЛ, одолев «Пари НН» благодаря дебютному голу новичка Тимура Сулейманова. Правда, нижегородцы тут же взяли реванш, но уже в Пути РПЛ Кубка России. 3 очка означают низкое для такого клуба, как «Ростов», 13-е место, в опасной зоне стыковых матчей. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

В очных противостояниях у «Рубина» и «Ростова» на уровне РПЛ и Кубка России любопытный паритет: по 16 побед и 16 поражений при 12 ничейных результатах. Даже разница мячей в этих матчах одинаковая — 51:51. Сейчас, по мнению букмекеров, шансы вырваться вперед повыше у «Рубина». Вероятность домашней победы команды Рашида Рахимова оценивается коэффициентом 2,08. На гостевую победу ростовчан можно ставить за 3,55, на ничейный исход — 3,45. «Рубин» на своем поле почти наверняка забьет (1,21). Неужели опять Даку?

Футбол. Премьер-лига
17.08
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.53
П2
3.70