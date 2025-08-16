Матч «Рубин» — «Ростов» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

На старте сезона «Рубин» порадовал казанских болельщиков, красиво лишил победы «Зенит» в матче-триллере (2:2), какое-то время шел без поражений, но в предыдущем туре по всем статьям уступил в ЦСКА со счетом 1:5, обосновавшись на 6-м месте с 7 очками. Даже в этом неудачном матче очередной гол на свой счет записал неукротимый Мирлинд Даку, которого «Рубину» пока удалось удержать. У албанского голеадора 4 гола в 4 турах, а с учетом Кубка 5 в 6 проведенных матчах.