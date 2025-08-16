Матч «Рубин» — «Ростов» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:45 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
На старте сезона «Рубин» порадовал казанских болельщиков, красиво лишил победы «Зенит» в матче-триллере (2:2), какое-то время шел без поражений, но в предыдущем туре по всем статьям уступил в ЦСКА со счетом 1:5, обосновавшись на 6-м месте с 7 очками. Даже в этом неудачном матче очередной гол на свой счет записал неукротимый Мирлинд Даку, которого «Рубину» пока удалось удержать. У албанского голеадора 4 гола в 4 турах, а с учетом Кубка 5 в 6 проведенных матчах.
«Ростов» продолжает жизнь после ухода Валерия Карпина, и начало нового сезона выдалось для желто-синих совсем неудачным: четыре поражения подряд, считая кубковое от «Спартака», но в 4-м туре подопечные Джонатана Альбы наконец-то набрали первые три очка в таблицу РПЛ, одолев «Пари НН» благодаря дебютному голу новичка Тимура Сулейманова. Правда, нижегородцы тут же взяли реванш, но уже в Пути РПЛ Кубка России. 3 очка означают низкое для такого клуба, как «Ростов», 13-е место, в опасной зоне стыковых матчей. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В очных противостояниях у «Рубина» и «Ростова» на уровне РПЛ и Кубка России любопытный паритет: по 16 побед и 16 поражений при 12 ничейных результатах. Даже разница мячей в этих матчах одинаковая — 51:51. Сейчас, по мнению букмекеров, шансы вырваться вперед повыше у «Рубина». Вероятность домашней победы команды Рашида Рахимова оценивается коэффициентом 2,08. На гостевую победу ростовчан можно ставить за 3,55, на ничейный исход — 3,45. «Рубин» на своем поле почти наверняка забьет (1,21). Неужели опять Даку?