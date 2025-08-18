Источник: еще два клуба сделали предложения по Сперцяну

По информации источника, в Сперцяне заинтересованы «Порту» и «Ланс». Португальцы предложили за 25-летнего полузащитника сборной Армении 10 млн евро и одного из своих футболистов на обмен. Предложение французского клуба составило 12 млн евро плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Сперцяна является «Саутгемптон», выступающий в Чемпионшипе. Согласно последним данным, английский клуб увеличил свое предложение до 14 млн евро без учета бонусов.
Отмечается, что вчерашний матч против «Сочи» (5:1), в котором Сперцян оформил дубль, мог стать последним для игрока в составе родной команды.
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за «быков» 151 матч, в которых забил 48 мячей и отдал 36 голевых передач.
В прошлом сезоне Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. В воскресенье, 24 августа, «быки» на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Антон Зиньковский
65′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти