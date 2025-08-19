Бразильский футболист «Зенита» перешел в «Оренбург»

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в 2023 году, за команду он провел 16 матчей и забил один мяч. Хавбек также выступал за бразильские «Коринтианс», «Гремио» и «Спорт Ресифи». Действующий контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.