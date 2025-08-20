ЦСКА объявил о переходе форварда Секу Койта в «Генчлербирлиги»

ЦСКА объявил о переходе нападающего Секу Койты в «Генчлербирлиги» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и имеет обязательную опцию выкупа.
Секу Койта сыграл за армейцев 35 матчах во все турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. В минувшем сезоне ЦСКА завоевал Кубок России и занял третье место в Российской Премьер-лиге.
В активе нападающего 33 матча и 4 забитых мяча в составе сборной Мали. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
После 5 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла. В воскресенье, 24 августа, армейцы дома сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.