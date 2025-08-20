ЦСКА объявил о переходе форварда Секу Койта в «Генчлербирлиги»

После 5 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла. В воскресенье, 24 августа, армейцы дома сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.