Кривцов потратил более 3 млн рублей на празднование дня рождения

Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.