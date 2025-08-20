Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.40
П2
1.50
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.82
П2
16.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.21
П2
8.04
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.71
П2
13.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.37
П2
6.10
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.54
П2
1.57
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.71
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.70
П2
5.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.25
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.42
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Кривцов потратил более 3 млн рублей на празднование дня рождения

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов с размахом отметил свой 23-й день рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», Кривцов нанял для организации мероприятия специальное агентство. Организаторы учли пожелания футболиста: кальян, именные алкогольные коктейли и азартные игры. День рождения отметили в ресторане «Партизано».

Среди гостей вечеринки были партнеры Кривцова по команде Александр Черников, Данила Козлов, Станислав Агкацев, Сергей Петров и Эдуард Сперцян. Праздничный торт был выполнен в виде трофея чемпионата России и обошелся в 50 тысяч рублей.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал победителем РПЛ, обойдя «Зенит» на один балл в турнирной таблице.

Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

В текущем сезоне «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше