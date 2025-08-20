Кривцов потратил более 3 млн рублей на празднование дня рождения

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», Кривцов нанял для организации мероприятия специальное агентство. Организаторы учли пожелания футболиста: кальян, именные алкогольные коктейли и азартные игры. День рождения отметили в ресторане «Партизано».
Среди гостей вечеринки были партнеры Кривцова по команде Александр Черников, Данила Козлов, Станислав Агкацев, Сергей Петров и Эдуард Сперцян. Праздничный торт был выполнен в виде трофея чемпионата России и обошелся в 50 тысяч рублей.
Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал победителем РПЛ, обойдя «Зенит» на один балл в турнирной таблице.
Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.
В текущем сезоне «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».