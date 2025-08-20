Юрий Семин высказался о результатах «Динамо» и «Спартака»

«Раз турнирная таблица не украшает ни “Спартак”, ни “Динамо”, значит, у команд есть проблемы. Тренеры, я думаю, понимают их. Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Я думаю, они поправят все свои дела. И “Спартак”, и “Динамо”, в том числе и “Зенит”, обладают хорошим набором игроков», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».
После пяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Спартак» с тем же количеством очков на 13-й строчке.
В последний на данный момент раз Юрий Семин ушел из «Локомотива» в 2020 году. В нынешнем сезоне клуб набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице после 5 туров. В субботу, 23 августа, подопечные Михаила Галактионова примут на домашней арене «Ростов».
Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.