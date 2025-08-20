Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
5.61
X
4.54
П2
1.51
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.32
П2
10.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.20
П2
15.00
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.71
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.42
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.52
П2
2.47
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Юрий Семин высказался о результатах «Динамо» и «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» считает, что Станкович и Карпин понимают проблемы своих клубов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Раз турнирная таблица не украшает ни “Спартак”, ни “Динамо”, значит, у команд есть проблемы. Тренеры, я думаю, понимают их. Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Я думаю, они поправят все свои дела. И “Спартак”, и “Динамо”, в том числе и “Зенит”, обладают хорошим набором игроков», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

После пяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Спартак» с тем же количеством очков на 13-й строчке.

В последний на данный момент раз Юрий Семин ушел из «Локомотива» в 2020 году. В нынешнем сезоне клуб набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице после 5 туров. В субботу, 23 августа, подопечные Михаила Галактионова примут на домашней арене «Ростов».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.