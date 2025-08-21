Даниэль Руис стал первым легионером ЦСКА с зарплатой в рублях

24-летний колумбиец был арендован у «Мильонариоса» до конца сезона за 500 тыс. долларов. В арендное соглашение включена опция выкупа за 1,5 млн долларов.
По информации источника, Руис будет зарабатывать ЦСКА три миллиона рублей в месяц, причем оклад колумбийца зафиксирован именно в российской валюте. Такая же система действует в отношении белорусского нападающего Артема Шуманского, однако он не считается легионером. В отношении остальных иностранцев армейцы делают конвертацию по курсу доллара, евро или иной иностранной валюты, указанной в контракте.
Руис выступал за «Мильонариос» с 2021 года. Он провел за клуб 196 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 33 голевые передачи. Также на счету Руиса один матч за сборную Колумбии.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла. В воскресенье, 24 августа, армейцы дома сыграют с «Акроном». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.