Даниэль Руис стал первым легионером ЦСКА с зарплатой в рублях

По информации источника, Руис будет зарабатывать ЦСКА три миллиона рублей в месяц, причем оклад колумбийца зафиксирован именно в российской валюте. Такая же система действует в отношении белорусского нападающего Артема Шуманского, однако он не считается легионером. В отношении остальных иностранцев армейцы делают конвертацию по курсу доллара, евро или иной иностранной валюты, указанной в контракте.