Чебан назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Ростов»

Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.72
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.65
П2
1.93
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.80
П2
9.87
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
4.95
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.66
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.25
П2
2.11
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.23
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.62
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.06
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.77
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.63
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.15
П2
2.11
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.45
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.22
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.20
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Чебан назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Ростов»

В предстоящем туре не будут судить Кирилл Левников и Сергей Карасев.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стали известны назначение судейских бригад на матчи 6-го тура чемпионата России российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

22 августа (пятница)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Владислав Целовальников.

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.

23 августа (суббота)

«Рубин» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев.

Помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Кукуян.

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан.

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев.

Помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.

24 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров.

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Акрон»: судья — Василий Казарцев.

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Балтика»: судья — Антон Фролов.

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Николай Иванов.

Напомним, сейчас лидирует в турнирной таблице после 5 туров РПЛ московский «Локомотив», второе место занимает действующий чемпион «Краснодар», третий московский ЦСКА. К предстоящему туру все команды успели набрать очки. Меньше всего их на данный момент у «Сочи» — команда в пяти матчах только один раз сыграла вничью с московским «Динамо».

Футбол. Премьер-лига
23.08
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.95
П2
4.70