Чебан назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Ростов»

Напомним, сейчас лидирует в турнирной таблице после 5 туров РПЛ московский «Локомотив», второе место занимает действующий чемпион «Краснодар», третий московский ЦСКА. К предстоящему туру все команды успели набрать очки. Меньше всего их на данный момент у «Сочи» — команда в пяти матчах только один раз сыграла вничью с московским «Динамо».